Радий Хабиров перенес совещание в правительстве из-за поездки в ДНР

«Мы сознательно приехали сюда именно в это сложное время. Еще звучат выстрелы, но мы смотрим вперед и понимаем, что пора приступать к созиданию. Мы подписали коммюнике, которое станет хорошим стартом для взаимовыгодного сотрудничества двух наших республик.

У экономики ДНР – огромный потенциал, мы внимательно изучили ее структуру и уже понимаем, чем можем быть интересны друг другу. Башкортостан готов взаимодействовать с Донецкой Народной Республикой в сфере науки и техники, образования, здравоохранения, туризма, культуры. Планируем укреплять наши торгово-экономические отношения.

Нам интересен и агропромышленный комплекс республик Донбасса. Будем работать над взаимным повышением инвестиционной привлекательности наших республик, делиться своим опытом в части поддержки малого и среднего бизнеса. Отдельный важный вопрос – организация совместных предприятий и встраивание производителей химической, машиностроительной, металлургической продукции ДНР в нашу промышленность.

Большая работа на Донбассе предстоит в части восстановления социальных объектов. Мы понимаем, что тут необходимы стройматериалы. Часть уже мы привезли сегодня в гуманитарной колонне – это жест доброй воли от жителей и предпринимателей Салаватского района. Планируем, что следующий конвой будет в основном состоять из стройматериалов – за лето нужно успеть восстановить разрушенные учреждения.

Весь Башкортостан переживает за Донбасс. Не остались в стороне и наши медики. В эти дни здесь работают врачи-волонтеры из нашей республики, которые по зову сердца приехали на помощь коллегам из Луганской и Донецкой народных республик. Они работают в местных больницах, делятся своим опытом, проводят операции и спасают жизни людей.

Еще один важный результат нашей поездки – сегодня Уфа и Донецк официально стали городами-побратимами.

У Башкортостана и Донбасса – общее прошлое, память о котором мы свято храним. На этой земле наши отцы и деды вместе воевали с нацистами. Нас связывают теплые, братские отношения. Будем двигаться вперед, как и раньше, вместе», – написал Хабиров.