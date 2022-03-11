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В Башкортостане на питание чиновников потратят 8,9 млн рублей

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На сайте госзакупок опубликован контракт об организации питания для чиновников Башкортостана в 19 городах и 54 районах республики.

По контракту компания «Комбинат питания» до конца 2022 года будет обеспечивать питание чиновников на банкетах в залах вместимостью до 40, до 100 и до 250 мест, а также в VIP-комнатах до 20 человек.

В меню 138 блюд, причем не только традиционной башкирской, но и европейской кухни. Сумма контракта – 8,9 млн рублей.

В течение года на питание чиновников заключается обычно несколько различных контрактов. Например, в первой половине 2021 года их было семь на общую сумму 23,7 млн рублей.

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