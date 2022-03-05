«Почему все стало на 100% дороже?»: жители массово жалуются Радию Хабирову на катастрофический рост цен

Большинство комментариев под этим постом Радия Хабирова в Instagram посвящены теме катастрофического роста цен в магазинах.

«Почему своему народу не помогаете? Оказываете помощь другой республике, а в своей цены растут, как, вы думаете, пенсионер, у которого 8000 р. пенсия, должен оплатить коммунальные платежи и купить при этом продукты и лекарства? Вы про это не думаете, потому что не сталкивались с этим».

«Вы нам помогите, посмотрите, как цены в два раза выросли на смесь и памперсы для детей!!!»

«А цены у нас зато бешенные, сахар 90 руб. за кг, мука вообще 2 тыс. за 50 кг».

«"Братский Донбасс ", а цены кто будет контролировать? Почему все стало на 100% дороже? Гречку мы за доллары покупаем? Эти памперсы – заводы у нас стоят, целлюлоза наша! Чего они так взлетели? Тогда и поднимите на 100% пособия для детей, на что их кормить? Как я в декрете куплю, везде сокращения начались. Прожиточный минимум поднимите на 100%. На что жить и платить ком. услуги, если элементарное стало втридорога».

«Цены то остановите, чтоб свои жили нормально, и другим тогда можно помочь».

«А может, вы начнете контролировать цены у нас в республике? За пять дней мы стали в два раза беднее, детская смесь стоила вчера 700, а сегодня 1300. Как нам жить?»

«Помогать – это хорошо. Но тогда сдержите цены на продукты питания, ЖКХ и товары первой необходимости».

«Остановите рост цен на смеси и подгузники!!!! Что за издевательство? Как должны жить с такими пособиями и космическими ценами».

«Если с ценами дальше так пойдет, то самим понадобится гуманитарная помощь».