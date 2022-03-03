В Башкортостане обманутым дольщикам выплатят почти 900 млн рублей компенсации

Порядка 280 обманутых дольщиков по соглашению с Фондом развития территорий получат не жилье, а денежные компенсации.

Как сообщает глава Фонда защиты прав дольщиков Олег Султанов, на эти цели выделят почти 900 миллионов рублей. Прием заявок начнется в ближайшее время.

Ранее Владимир Путин поручил ликвидировать в стране обманутых дольщиков как класс к 2024 году, деньги на это выделяются из федерального бюджета.

В 2021 году порядка трех тысяч человек получили жилье или деньги, еще 4,3 тысячи человек ждут своей очереди. За время существования фонда 1740 жителям были выплачены компенсации на сумму 3,3 млрд рублей.