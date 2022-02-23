Радий Хабиров: «Башкортостан всецело поддерживает признание суверенитета ДНР и ЛНР»

«И начну я с самого главного – Башкортостан всецело поддерживает решение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и парламента нашей страны о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.

Этот исторический шаг стал единственной возможностью вернуть мир на многострадальную донецкую землю. Спасти жителей от геноцида, остановить рост военной угрозы у наших границ.

Жители Донбасса – родные для нас люди. 23 февраля следующего года мы будем отмечать скорбную дату – 80-летие трагической гибели Героя Российской Федерации, генерал-майора Минигали Шаймуратова. Легендарный командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии погиб в неравном бою за Донбасс, который в наши дни вновь стал символом мужества и стойкости.

Мы искренне благодарны жителям Донбасса за то, что они свято чтут память о башкирских воинах. И, конечно, окажем им в эту трудную минуту всю необходимую поддержку», – сказал Радий Хабиров.