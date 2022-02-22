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22 февраля поезда с беженцами из ДНР и ЛНР в Башкортостан не прибудут

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Ранее в правительстве говорили о том, что первые партии вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской республик прибудут в ночь на 23 февраля.

instagram.com/rzd_official

Как сообщает издание «АИФ со ссылкой на оперштаб Ростова, партии переселенцев еще формируются и ни одной из них не отправляли в Башкортостан.

«Мы не отправляли поезда в Уфу ни вчера, ни сегодня. Поезда с беженцами формируются у нас, в Ростовской области. О других пунктах отправки мы не знаем», – цитирует издание представителей оперштаба.

Как ожидается, более двух тысяч человек примет Башкортостан, из них 920 разместят в Уфе.

Куда обратиться в Башкортостане, если хочешь помочь эвакуированным из ДНР и ЛНР?

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