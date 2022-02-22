Более 900 эвакуированных из ДНР и ЛНР разместят в Уфе

По словам Гафарова, уже подготовлены пункты временного размещения вместимостью 370 человек, сегодня подготовят и проверят ПВР еще на 550 человек. Всего, как ожидается, в Уфу разместят порядка 920 человек.

Ранее в правительстве говорили о том, что с 22 февраля начнут прибывать первые партии вынужденных переселенцев. Республика примет более двух тысяч человек.

Вечером 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской республик в связи с отказом Украины от мирного урегулирования конфликта, а также поручил Минобороны обеспечить на их территории функции по поддержанию мира – это означает, что в случае усиления натиска со стороны армии Украины туда могут ввести войска.