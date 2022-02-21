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Радий Хабиров назвал противников помощи эвакуированным из ДНР и ЛНР «Моральными недоумками»

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21 февраля на совещании в правительстве Радий Хабиров заявил об огромной общественной поддержке решения принять беженцев из Донецкой и Луганской республик, однако есть и те, кто критикует за него власть.

instagram.com/khabirovradii

«Моральных недоумков тоже много встречается, но их намного меньше и мы на них смотрим с жалостью и иронией», – сказал Радий Хабиров.

Как ожидается, в Башкортостан первые партии эвакуированных прибудут уже 22 февраля, всего ожидается порядка двух тысяч беженцев, по большей части это будут пожилые, женщины и дети.

Их разместят в специально оборудованных пунктах временного содержания, организуют питание и предоставят вещи первой необходимости.

Куда обратиться в Башкортостане, если хочешь помочь эвакуированным из ДНР и ЛНР?

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