Радий Хабиров назвал противников помощи эвакуированным из ДНР и ЛНР «Моральными недоумками»

21 февраля на совещании в правительстве Радий Хабиров заявил об огромной общественной поддержке решения принять беженцев из Донецкой и Луганской республик, однако есть и те, кто критикует за него власть.
instagram.com/khabirovradii
«Моральных недоумков тоже много встречается, но их намного меньше и мы на них смотрим с жалостью и иронией», – сказал Радий Хабиров.
Как ожидается, в Башкортостан первые партии эвакуированных прибудут уже 22 февраля, всего ожидается порядка двух тысяч беженцев, по большей части это будут пожилые, женщины и дети.
Их разместят в специально оборудованных пунктах временного содержания, организуют питание и предоставят вещи первой необходимости.
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