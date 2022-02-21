Радий Хабиров назвал противников помощи эвакуированным из ДНР и ЛНР «Моральными недоумками»

«Моральных недоумков тоже много встречается, но их намного меньше и мы на них смотрим с жалостью и иронией», – сказал Радий Хабиров.

Как ожидается, в Башкортостан первые партии эвакуированных прибудут уже 22 февраля, всего ожидается порядка двух тысяч беженцев, по большей части это будут пожилые, женщины и дети.

Их разместят в специально оборудованных пунктах временного содержания, организуют питание и предоставят вещи первой необходимости.