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Общество

Куда обратиться в Башкортостане, если хочешь помочь эвакуированным из ДНР и ЛНР?

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Башкортостан ожидает приезда по крайней мере двух тысяч беженцев из Донецкой и Луганской республик. Первые партии начнут прибывать уже 22 февраля.

19 февраля в республике был создан оперативный штаб по эвакуации жителей Луганской и Донецкой республик. По вопросам помощи беженцам можно позвонить по телефону +7 (347) 218-19-19.

Там вас проконсультируют по всем вопросам.

Всего за два дня поступило 50 предложений от жителей Башкортостана. Многие жители пишут комментарии в пабликах ЦУР и в соцсетях Радия Хабирова о том, что готовы предоставить жилье и помощь эвакуированным.

«Когда мы озвучили решение принять эвакуированных, мы получили общественную поддержку. Огромное количество жителей выразило готовность принять этих людей. Я считаю, что это в лучших традициях жителей нашей республики», – сказал Радий Хабиров.

В ближайшее время общественные организации республики объединятся для создания пунктов сбора, набора волонтеров и проведения других необходимых мероприятий.

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