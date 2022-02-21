Башкортостан ожидает прибытия порядка 2 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР

«В самое ближайшее время мы, наверное, примем жителей этих республик. В этой связи мы развернули пункты временного содержания, порядка двух тысяч человек к нам может прибыть, и это, скорее всего, случится уже завтра.

Поэтому я прошу сегодня подготовить все пункты временного содержания, администрации прошу отработать так, чтобы каждый глава, на чьей территории содержатся ПВС, а их у нас несколько, должен лично посетить их и проконтролировать все: должны быть нормальные комнаты, белье, организация питания, встреча и так далее.

При этом мы не знаем точную структуру, но это будет мирное гражданское население, в основном женщины, пожилые и дети. Поэтому особое внимание должно быть уделено детям – это в первую очередь школы. Чтобы дети не задерживаясь приехали и пошли в школы, чтобы были учебники, тетради, ручки и так далее. Всем предстоит большая работа», – сказал Радий Хабиров.