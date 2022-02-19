Радий Хабиров: «Мы готовы принять в Башкортостане эвакуированных из ДНР и ЛНР»

«Жители Луганской и Донецкой республик – родные для нас люди. История нашей дружбы уходит еще в Великую Отечественную войну. И, конечно, Башкортостан всегда готов им оказать помощь. Мы готовы принять эвакуированных у нас в республике.

У нас создан оперативный штаб по эвакуации, возглавляет его заместитель премьер-министра нашего правительства Забелин Максим Васильевич. Что приятно, а у нас иначе и не бывает, жители Башкортостана сами начали откликаться с предложениями дать кров и помочь пострадавшим от военных действий на Донбассе», – написал Радий Хабиров в Instagram.

18 февраля власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России. Всего за несколько часов только из ДНР выехали более 6,5 тыс. человек.