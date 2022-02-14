Бывший замначальника отдела МВД по Уфимскому району предстанет перед судом

Прокуратура утвердила обвинительное заключение, оба мужчины предстанут перед судом за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере и мошенничество в крупном размере.

По версии следствия, в 2018 году замначальника отдела МВД по Уфимскому району и его сообщник предложили предпринимателю обеспечить прекращение уголовного преследования по двум статьям.

Деньги они обещали передать должностным лицам правоохранительных и судебных органов. Бизнесмен согласился и до февраля 2021 года частями передавал полицейским суммы, в общей сложности – более 22 млн. При передаче очередной части взятки полицейских задержали правоохранители.

Сообщник также обманом выманил у того же бизнесмена 700 тыс. рублей, пообещав решить вопрос с проверками его предприятия службой МЧС. На самом деле такой возможностью он не располагал.

Полицейский вдобавок проходит по делу о хищении 390 тыс. рублей у своей знакомой: женщина помогла его теще приобрести нежилое помещение, внеся 690 тыс. рублей, но получила назад только 300 тыс. рублей.

Обвиняемые вину не признают, на время следствия они заключены под стражу, на имущество одного из них наложен арест.