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Общество

В Башкортостане начали начислять повышенные на 8,6% пенсии

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С третьего февраля 2022 года при начислении пенсий учитывается индексация на 8,6%. Повышение коснется не всех пенсионеров.

Проиндексированные на 8,6% пенсии получат только неработающие пенсионеры.

При этом отсчет ведется с первого января 2022 года, то есть в феврале придет доплата и за январь в размере 2,7% от пенсии (разница между стандартной индексацией 5,9% и обновленной индексацией 8,6%).

Все начисления проводятся автоматически, никаких заявлений писать не нужно.

Ранее закон об индексации пенсий неработающих пенсионеров подписал президент Владимир Путин. Такое решение было принято в связи с тем, что запланированная на 2022 год индексация на 5,9% не покроет реального роста цен в стране. Средний размер пенсии по России таким образом увеличился на 1,5 тыс. рублей в месяц.

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