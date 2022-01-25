Уволенная из Иглинской больницы Жанна Карунас возглавила Благовещенскую ЦРБ

В 2021 году Жанна Карунас оказалась в центре скандала: водители скорой помощи в ее больнице стали жаловаться на низкую зарплату и давление со стороны руководства, в то же время жители начали массово писать о нехватке терапевтов.

Карунас в ответ начала обвинять сотрудников в распространении ложной информации и пыталась жаловаться на них в полицию. Вскоре после этого в ДТП на трассе из-за уснувшего за рулем водителя погибла бригада скорой помощи Иглинской ЦРБ. Водитель был среди тех, кто жаловался на переработки.

После увольнения из Иглинской ЦРБ сразу появилась информация о том, что ее просто переведут в Благовещенскую больницу. 25 января эта информация подтвердилась.