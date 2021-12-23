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В Уфе бухгалтер «Башавтотранса» осуждена условно за кражу 2,1 млн рублей

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Кировский районный суд Уфы вынес приговор 46-летней женщине, много лет работавшей главным бухгалтером ГУП «Башавтотранс».

ufacity.info

По версии следствия, в период с 2006 по 2020 годы бухгалтер вносила заведомо ложные сведения в программу «1С: Бухгалтерия».

В основном это касалось расчетов уволенным сотрудникам и завышения зарплаты действующим работникам организации. Таким образом женщина вывела на свои счета около 2,1 млн рублей.

Подсудимая проходила по статье «хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере». Она признала вину и частично возместила компании ущерб, суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы условно.

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