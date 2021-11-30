В Башкортостане суд оставил в силе приговор бывшему министру

По версии следствия, в период с 2015 по 2018 годы министр земельных и имущественных отношений Евгений Гурьев помогал застройщикам приобретать государственные и муниципальные земли без проведения конкурсов и по сниженной стоимости, ущерб бюджету превысил 518 млн рублей.
glavarb.ru
Прокуратура потребовала назначить бывшему министру наказание в виде 12 лет колонии общего режима с запретом на работу в органах государственного и местного самоуправления на три года.
В ноябре 2020 года Кировский районный суд оправдал Гурьева, но в марте текущего прокуратура обжаловала решение, Верховный суд направил дело на пересмотр.
В сентябре 2021 года Кировский суд признал 50-летнего чиновника виновным в превышении должностных полномочий и осудил на три года условно.
Защита подала апелляцию, и 30 ноября стало известно, что Верховный суд ее отклонил, оставив этот приговор в силе.
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