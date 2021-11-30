В Башкортостане суд оставил в силе приговор бывшему министру

Прокуратура потребовала назначить бывшему министру наказание в виде 12 лет колонии общего режима с запретом на работу в органах государственного и местного самоуправления на три года.

В ноябре 2020 года Кировский районный суд оправдал Гурьева, но в марте текущего прокуратура обжаловала решение, Верховный суд направил дело на пересмотр.

В сентябре 2021 года Кировский суд признал 50-летнего чиновника виновным в превышении должностных полномочий и осудил на три года условно.

Защита подала апелляцию, и 30 ноября стало известно, что Верховный суд ее отклонил, оставив этот приговор в силе.