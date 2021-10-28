Верховный суд отклонил иск жителей Башкортостана к Радию Хабирову

Первый иск еще летом был подан от имени 20 жителей республики: они пытаются оспорить некоторые изменения в указе о режиме повышенной готовности. Сначала его отклонили из-за нарушений, со второй попытки приняли к рассмотрению.

Истцы требовали отозвать поправки в указ, запрещающие посещение мероприятий и заведений без справки о вакцинации, основываясь на том, что глава республики якобы не обладает полномочиями для установления таких ограничений.

Седьмого октября на заседании суд заключил, что поправки, о которых шла речь, недействительны с начала сентября, так что производство по этому делу было закрыто.

После этого был подан второй такой же иск от имени девяти жителей уже касательно новой редакции поправок от первого октября 2021 года.

Этот иск был рассмотрен на очередном заседании Верховного суда и отклонен, производства по делу не будет.