В Уфе мужчина напал на активистов, выступающих против демонтажа памятника Салавату Юлаеву

Памятник Салавату Юлаеву, который уже давно нуждается в капитальном ремонте, планируют демонтировать и отреставрировать.

Сначала хотели увезти его и проводить работы в специальном павильоне, теперь планируют снять скульптуру с постамента и реставрировать прямо на площади.

Тем не менее, в сети распространяются слухи о том, что памятник якобы хотят уничтожить, что побудило активистов выйти на площадь с плакатами. 11 октября на них напал некий мужчина, в котором позже опознали видеоблогера Арслана Нигаматьянова, и отобрал у них плакат с надписью «Верните наш суверенитет», а когда активисты попытались вернуть плакат – распылил в их сторону баллончик с газом.

Нападавшего сразу задержала полиция. Он утверждает, что пустил в ход баллончик в целях самообороны. После инцидента около пяти человек обратились за медпомощью.

Теперь блогеру грозит наказание по статье уголовного кодекса «Хулиганство» вплоть до заключения под стражу в случае если будет доказано причинение вреда здоровью средней тяжести.