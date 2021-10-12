В Уфе мужчина напал на активистов, выступающих против демонтажа памятника Салавату Юлаеву

Во время празднования Дня республики активисты выстроились в «живую цепь» вокруг памятника на площади Салавата Юлаева.
Памятник Салавату Юлаеву, который уже давно нуждается в капитальном ремонте, планируют демонтировать и отреставрировать.
Сначала хотели увезти его и проводить работы в специальном павильоне, теперь планируют снять скульптуру с постамента и реставрировать прямо на площади.
Тем не менее, в сети распространяются слухи о том, что памятник якобы хотят уничтожить, что побудило активистов выйти на площадь с плакатами. 11 октября на них напал некий мужчина, в котором позже опознали видеоблогера Арслана Нигаматьянова, и отобрал у них плакат с надписью «Верните наш суверенитет», а когда активисты попытались вернуть плакат – распылил в их сторону баллончик с газом.
Нападавшего сразу задержала полиция. Он утверждает, что пустил в ход баллончик в целях самообороны. После инцидента около пяти человек обратились за медпомощью.
Теперь блогеру грозит наказание по статье уголовного кодекса «Хулиганство» вплоть до заключения под стражу в случае если будет доказано причинение вреда здоровью средней тяжести.
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