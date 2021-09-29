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Новый состав горсовета Уфы возглавил руководитель компании-застройщика

В Уфе состоялось первое заседание городского совета, состав которого обновился по итогам прошедших 17-19 сентября выборов.

gorsovet-ufa.ru

В заседании приняли участие глава администрации Уфы Сергей Греков, председатель Госсобрания республики Константин Толкачев и руководитель администрации главы республики Александр Сидякин.

На повестку первого заседания вынесли различные организационные вопросы, в том числе избрание председателя Горсовета.

Абсолютным большинством голосов председателем был избран Марат Васимов. Васимов является генеральным директором компании-застройщика «СЗ ИСК», которая займется реализацией масштабных проектов Уфы по застройке Забелья. Он входил и в прошлый состав Горсовета.

По итогам голосования Васимов обозначил своей задачей сделать Уфу «краше и лучше, чтобы горожанам жилось комфортнее».

Марат Васимов родился в 1964 году в Башкортостане, окончил УГНТУ по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

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