Новый состав горсовета Уфы возглавил руководитель компании-застройщика

В заседании приняли участие глава администрации Уфы Сергей Греков, председатель Госсобрания республики Константин Толкачев и руководитель администрации главы республики Александр Сидякин.

На повестку первого заседания вынесли различные организационные вопросы, в том числе избрание председателя Горсовета.

Абсолютным большинством голосов председателем был избран Марат Васимов. Васимов является генеральным директором компании-застройщика «СЗ ИСК», которая займется реализацией масштабных проектов Уфы по застройке Забелья. Он входил и в прошлый состав Горсовета.

По итогам голосования Васимов обозначил своей задачей сделать Уфу «краше и лучше, чтобы горожанам жилось комфортнее».

Марат Васимов родился в 1964 году в Башкортостане, окончил УГНТУ по специальности «Промышленное и гражданское строительство».