Новый состав горсовета Уфы возглавил руководитель компании-застройщика

В Уфе состоялось первое заседание городского совета, состав которого обновился по итогам прошедших 17-19 сентября выборов.
gorsovet-ufa.ru
В заседании приняли участие глава администрации Уфы Сергей Греков, председатель Госсобрания республики Константин Толкачев и руководитель администрации главы республики Александр Сидякин.
На повестку первого заседания вынесли различные организационные вопросы, в том числе избрание председателя Горсовета.
Абсолютным большинством голосов председателем был избран Марат Васимов. Васимов является генеральным директором компании-застройщика «СЗ ИСК», которая займется реализацией масштабных проектов Уфы по застройке Забелья. Он входил и в прошлый состав Горсовета.
По итогам голосования Васимов обозначил своей задачей сделать Уфу «краше и лучше, чтобы горожанам жилось комфортнее».
Марат Васимов родился в 1964 году в Башкортостане, окончил УГНТУ по специальности «Промышленное и гражданское строительство».
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