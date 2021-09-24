Instagram восстановил аккаунты Романа Филиппова

«По всей этой истории с удалениями могу сказать коротко только это: их сторона предложила восстановить аккаунты взамен на мир. Хотя мой аккаунт помогли восстановить другие люди. Но в целом все дело изначально было в удаленных аккаунтах. Так что вернут, и Бог с ними», – написал Филиппов пару дней назад, однако после этого его страницы снова заблокировали и вернули только 24 сентября.

В первом после разблокировки посте фотограф рассказал о поездке в Москву с Юрием Ветлугиным на премию GQ:

«Короче говоря, сгоняли мы с Юрой на церемонию вручения премии GQ.

Если честно, чувствовал себя не в своей тарелке. На таких мероприятиях мне проще с камерой в руках. Тем более что у меня черного костюма не было для дресс-кода. Зато Юра был явно на своем месте! Он будто рожден для красной дорожки. Ему очень понравилось.

Забавно, конечно, было находиться среди всех этих успешных, богатых и максимально ухоженных людей и никого не фотографировать. Но второй раз что-то не особо хочется.

UPD: многие немного неправильно поняли. Юру никуда не номинировали, меня тем более. Юру пригласили просто поприсутствовать на мероприятии в качестве почетного гостя (мы на первом ряду сидели вообще), а я приехал просто как сопровождающий. Помогал ему с перемещениями по Москве и так далее».