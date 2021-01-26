Председатель Госсобрания Башкортостана высказался о митингах в Уфе

«Законодательство предусматривает административную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании. Предусмотрены высокие штрафы, обязательные работы, административный арест.

Такая ответственность была введена два года назад, и наш парламент тогда выступал в поддержку данных поправок в законодательство. Кроме того, за призывы к подобным действиям через Интернет существует уголовная ответственность. Дети, особенно в подростковый период, легко поддаются внушению. К сожалению, определенные лица пользуются этим для достижения своих политических целей.

Необходимо оградить подрастающее поколение от разрушительного воздействия деструктивных элементов. С подобных шагов начинается вовлечение детей и молодежи в противоправную деятельность в целом. Нужно противодействовать этому не только правовыми методами, но и идеологическими, чтобы дети не поддавались на провокации. Это задача как родителей, так и школы», – заявил Константин Толкачев.