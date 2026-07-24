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Наука и образование

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Бастрыкин заинтересовался делом о детсаде в Башкортостане

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав малолетних в Башкортостане.

sledcom.ru

Жители рабочего поселка Приютово Белебеевского района Башкортостана записали видеообращение, в котором сообщили о нарушении прав воспитанников детского сада.

В связи с тем, что здание одного из корпусов находится в непригодном состоянии из-за повреждений кровли и стен, малолетние переведены в другое дошкольное учреждение, расположенное далеко за железной дорогой. Ежедневное сопровождение детей затруднительно и небезопасно.

При этом граждане опасаются дальнейшего закрытия корпуса учреждения.

В СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело. Глава СК РФ доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, а также принимаемых мерах к обеспечению прав малолетних на доступное образование.

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