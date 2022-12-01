Молодые ученые из Башкортостана представят свои разработки на конгрессе в Сочи

Башкортостан на Конгрессе молодых ученых представит команда Евразийского НОЦ, которая состоит из представителей университетов, научных организаций и индустриальных партнеров.

«На научной площадке наши исследователи представят результаты своих разработок за последние два года – это и импортозамещающие технологии в нефтегазовой отрасли и авиастроении, инновационные имплантаты, уникальные средства для защиты материалов и пластика, первые разработки молодежных лабораторий НОЦ.

Одновременно ученые презентуют публике свои новые перспективные проекты. Нам будет чем удивить гостей нашей экспозиции», – написал Максим Забелин в соцсетях.

Конгресс молодых ученых проходит в парке «Сириус» до третьего декабря, он объединяет талантливых студентов, представителей индустрии и научной элиты. Сегодня, первого декабря, его посетит Владимир Путин.