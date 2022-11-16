Башкортостан обошел Татарстан в рейтинге научно-технологического развития регионов

Первое место в рейтинге заняла Москва с суммой баллов 212,4, следом идут Санкт-Петербург (205,5), Томская область (204,5), Башкортостан (202,7) и Татарстан (192,2).

Это топ регионов, в которых происходят качественные изменения в научно-технологической среде и успешно реализуются научные проекты.

«Локомотивом для наших успехов, конечно, является Евразийский НОЦ. Вузы Башкортостана стали заметными на карте мировой науки, мы реализуем крупные федеральные проекты – начинаем строить межвузовский кампус, в республике появился большой Уфимский университет науки и технологий. В течение двух лет работают молодежные лаборатории НОЦ, в партнерстве с крупными промышленными предприятиями запустили Передовую инженерную школу. И наши республиканские меры поддержки науки эксперты рейтинга тоже отметили.

Со статистикой не поспоришь – в регионе увеличилась численность научных сотрудников, выросли вложения в научные разработки предприятий, мы стали больше технологий передавать из науки в промышленность. Немаловажно, что мы выделили 200 млн рублей на стажировки и улучшение жилищных условий для наших молодых ученых и преподавателей. Не забыли и про социальную сторону вопроса», – написал Радий Хабиров в соцсетях.