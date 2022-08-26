В Башкортостане участников СВО будут привлекать к воспитанию школьников

«Минпросвещения России с нового учебного года запускает в школах цикл еженедельных внеурочных занятий "Разговор о важном".

Башкортостан поддерживает инициативу, считаем необходимым открыто общаться со школьниками, искренне говорить с ними на такие серьезные темы. Вводим должность советника директора по воспитанию. Это почти две тысячи кандидатов. Глава республики предложил привлекать к данной работе участников специальной военной операции.

Система образования в Башкортостане одна из самых финансируемых отраслей. Только в этом году в бюджете на ее развитие заложено почти 94 млрд рублей.

Мы активно привлекаем федеральные средства. С 2019 года участвуем в реализации национального проекта "Образование". Благодаря этому, за три прошедших года 382 школы региона смогли обновить материально-техническую базу.

Башкортостан вошел в тройку пилотных регионов по внедрению проекта "Школа Минпросвещения России". В 150 школах региона будут унифицированы подходы во всех направлениях деятельности: знания, здоровье, творчество и профессиональная ориентация», – написал Андрей Назаров в соцсетях.