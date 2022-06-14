В Башкортостане отремонтируют 365 школ

«20 963 наших школьника получат отличный подарок к началу учебного года. Первого сентября 2022 года 63 школы Башкортостана, в которых учатся эти ребята, откроют свои двери после капитального ремонта. Его проводят по федеральной программе, которую инициировал президент России Владимир Путин.

Сейчас работы в самом разгаре. Капитальный ремонт делаем комплексно – фундамент, кровля, потолки, межэтажные перекрытия, полы. Меняем окна, внутренние и входные двери, лестницы. Обновляем фасады, системы отопления, вентиляции, канализации, горячего и холодного водоснабжения.

Важно, что программа подразумевает масштабное развитие школ – не только ремонт. Это и улучшение материально-технической базы, повышение квалификации учителей, благоустройство территорий, антитеррористическая защищенность.

В следующем году по федеральной программе отремонтируем 23 школы, еще в 17 завершим работы, которые начали в 2022 году. При этом мы направили в министерство просвещения РФ дополнительную заявку на капремонт 94 школ в 2023 году. Всего до 2026 года программа затронет не менее 365 школ республики», – написал Радий Хабиров.