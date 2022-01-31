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Наука и образование

В Башкортостане директор школы получила условный срок за хищение 790 тыс. рублей

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60-летняя директор средней школы села Зубово Уфимского района предстала перед судом по обвинению в мошенничестве.

vk.com/Гульчачак Даутова

О начале расследования по этому делу стало известно еще весной 2021 года. По данным Следственного комитета, Гульчачак Даутова, будучи директором школы, в период с 2016 по 2019 годы назначала своим сотрудникам премии с условием возврата части суммы ей.

Персоналу директор говорила, что возвращенные деньги пойдут на нужды школы, однако тратила их по своему усмотрению. Одна из учительниц, собиравших с коллег деньги, вела учет возвращенных сумм – за это время набралось более 790 тысяч рублей, от 500 до пяти тысяч рублей с каждого учителя ежемесячно.

Таким образом ущерб был причинен 19 педагогам, суд признал Даутову виновной и приговорил к четырем годам и 10 месяцам условно с испытательным сроком в 4,5 года. Подсудимая свою вину не признает.

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