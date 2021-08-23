В Уфе еще 7 сотрудников ГИБДД обвиняются в создании преступного сообщества

По мнению следствия, примерно в 2016 году начальник этого отдела, тогда еще в должности заместителя, создал преступную группировку с целью наладить выдачу водительских удостоверений за вознаграждение без фактической сдачи экзаменов.

Покупка одного экзамена обходилась в сумму от 14 до 40 тысяч рублей. Точно известно, что таким образом было получено не менее 33 взяток.

Бывший начальник отдела скрылся от следствия и объявлен в розыск, шестеро подозреваемых задержаны.

Полицейские пойдут по ч. 3 статьи 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»). Максимальное наказание – лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей.

Также возбуждены уголовные дела в отношении взяткодателей и посредников.