В Башкортостане преподаватели получат премии за подготовку стобалльников

Премия была учреждена в прошлом году: каждый педагог, подготовивший хотя бы одного ученика, сдавшего ЕГЭ на 100 баллов по его предмету, получит единоразовую выплату в размере 50 тыс. рублей.
В 2021 году 104 школьника сдали на максимальный балл 109 экзаменов (пятеро получили 100 баллов по двум предметам). Выплаты получат 90 преподавателей.
Каждый из этих учеников получит по 150 тысяч рублей, если решит поступать в республиканский вуз, входящий в состав НОЦ – на данный момент таковых 36 человек.
Ранее в Минобр сообщили о том, что в Башкортостане в этом году вырос процент учеников с высокими баллами (выше 81). Успешнее всего в регионе сдают физику, русский язык и информатику.
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