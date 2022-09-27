Частичная мобилизация в Башкортостане: кто может вручить повестку и что будет с уклонистами?

«Повестку могут вручить по месту жительства или по месту работы. По месту проживания вручить могут сотрудники ЖЭУ, домоуправления и так далее, они разносят повестки по квартирам.

Это совершенно законно, потому что сотрудники военкоматов в таком объеме оповестить население просто физически не в состоянии, ведь они продолжают выполнять основные рабочие обязанности.

Повестка считается действительной, только если ее вручили лично в руки гражданину. Если мужчина убывает по работе или учебе на срок более трех месяцев, то обязан встать на воинский учет по месту пребывания. И в случае мобилизации там его точно так же должны вызвать.

Для тех, кто сбежал, в уголовном кодексе есть статья, предусматривающая наказание до семи лет лишения свободы за неявку по призыву. Тут все зависит от обстоятельств, на усмотрение суда.

Сейчас вся эта система только нарабатывается и у нас, и у правоохранителей, потому что последняя мобилизация закончилась в 1945 году. Но, конечно, граждане должны нести ответственность», – сказал Блажевич.