По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на следующей неделе будет один солнечный день. Резких похолоданий пока не предвидится, снегопадов тоже.

Понедельник, 30 ноября: до -4°, облачно, без осадков, в ночь на вторник – -7°, небольшой кратковременный снег.

Вторник, 1 декабря: до -5°, облачно, временами небольшой снег, в ночь на среду – -6°, небольшой снег.

Среда, 2 декабря: до -4°, облачно, небольшой снег, в ночь на четверг – -11°, небольшой кратковременный снег.

Четверг, 3 декабря: до -8°, переменная облачность, без осадков, в ночь на пятницу – -11°, небольшой кратковременный снег.

Пятница, 4 декабря: до -7°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – -10°, без осадков.