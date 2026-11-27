Согласно текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе в субботу, 28 ноября, будет пасмурно, днем температура не поднимется выше -3°, ожидается небольшой снег.

В воскресенье в город впервые за долгое время заглянет солнце, но на температуру воздуха оно существенного не повлияет: обещают до -6° днем, осадков не будет.

Всю следующую неделю температура будет держаться от отметке -5°, -7° днем, солнца будет мало, снег – почти каждый день, но небольшой.