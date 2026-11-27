Всего с начала операции было предоставлено 722 земельных участка. Из них 152 участка выделено самим участникам СВО, 570 – членам их семей.

Об этом сегодня, 27 ноября, сообщила министр земельных и имущественных отношений Башкортостана Наталья Полянская.

В случае гибели участника СВО земельные участки могут получить члены семьи: супруг (супруга) и несовершеннолетние дети, а при их отсутствии – родители. Для получения земли нужно обратиться в администрацию по месту жительства или пребывания участника. Если погибший участник СВО проживал на территории Уфы, члены семьи также могут обратиться в Минземимущество РБ.