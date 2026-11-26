Согласно документу, доходы бюджета республики в 2027 году спрогнозированы в объеме 326,2 млрд рублей (+7% к текущему году);

расходы – 345,8 млрд рублей (+2,1%);

дефицит бюджета – 19,6 млрд рублей.

На 2028 и 2029 годы бюджет сформирован бездефицитным.

«Минэкономразвития представил сдержанно-позитивный прогноз. Осторожный, взвешенный подход мы видим и в цифрах бюджета. Безусловный приоритет – социальные обязательства перед гражданами и реализация мероприятий по достижению национальных целей развития. Заложены средства на оплату труда врачей и учителей, социальные выплаты семьям, строительство дорог, ремонт социальных учреждений и другие важные направления», – сообщил спикер парламента Андрей Назаров.

Ко второму чтению законопроекта параметры бюджета еще изменятся: поступил ряд предложений по его доработке. Как ожидается, в окончательном чтении законопроект примут в декабре 2026 года.