Сегодня, 26 ноября, состоялось 38 заседание Госсобрания республики. На нем был представлен проект закона «О бюджете Республики Башкортостан на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов».
Согласно документу, доходы бюджета республики в 2027 году спрогнозированы в объеме 326,2 млрд рублей (+7% к текущему году);
расходы – 345,8 млрд рублей (+2,1%);
дефицит бюджета – 19,6 млрд рублей.
На 2028 и 2029 годы бюджет сформирован бездефицитным.
«Минэкономразвития представил сдержанно-позитивный прогноз. Осторожный, взвешенный подход мы видим и в цифрах бюджета. Безусловный приоритет – социальные обязательства перед гражданами и реализация мероприятий по достижению национальных целей развития. Заложены средства на оплату труда врачей и учителей, социальные выплаты семьям, строительство дорог, ремонт социальных учреждений и другие важные направления», – сообщил спикер парламента Андрей Назаров.
Ко второму чтению законопроекта параметры бюджета еще изменятся: поступил ряд предложений по его доработке. Как ожидается, в окончательном чтении законопроект примут в декабре 2026 года.
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