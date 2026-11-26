«РИА Рейтинг» опубликовало рейтинг регионов РФ по доходам населения за второй квартал 2026 года. В нем учитываются не только сами доходы населения, но и соотношение доходов к фиксированному набору товаров и услуг.
Лидирующие места в рейтинге заняли ЯНАО, жители которого могут позволить себе в месяц покупать 6,28 фиксированного набора товаров и услуг, а также Чукотский (5,48) и Ненецкий (5,42) АО.
Несмотря на высокие цены, зарплаты в этих регионах позволяют жителям не экономить.
Москва (4,03) заняла пятую строчку, Санкт-Петербург (3,66) – седьмую.
Башкортостан за полгода поднялся с 59 строчки на 53: жители республики могут позволить себе 2,3 набора в месяц. Среднедушевые доходы населения – 57,5 тыс. рублей в месяц, за год реальные денежные доходы в регионе выросли на 7,8%.
Татарстан занимает восьмую позицию (3,41), а Челябинская область – 43 (2,41).
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