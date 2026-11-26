Лидирующие места в рейтинге заняли ЯНАО, жители которого могут позволить себе в месяц покупать 6,28 фиксированного набора товаров и услуг, а также Чукотский (5,48) и Ненецкий (5,42) АО.

Несмотря на высокие цены, зарплаты в этих регионах позволяют жителям не экономить.

Москва (4,03) заняла пятую строчку, Санкт-Петербург (3,66) – седьмую.

Башкортостан за полгода поднялся с 59 строчки на 53: жители республики могут позволить себе 2,3 набора в месяц. Среднедушевые доходы населения – 57,5 тыс. рублей в месяц, за год реальные денежные доходы в регионе выросли на 7,8%.

Татарстан занимает восьмую позицию (3,41), а Челябинская область – 43 (2,41).