По состоянию на 23 ноября 2026 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 69,19 рубля за литр (+0,17 рубля за неделю);

– АИ-92 – 66,55 рубля за литр (+0,17 рубля);

– АИ-95 – 71,32 рубля за литр (+0,16 рубля);

– АИ-98 и выше – 99,17 рубля за литр (+0,21 рубля);

– дизельное топливо – 81,49 рубля за литр (+0,12 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (71,05 рубля за литр) и по России (74,41 рубля за литр).