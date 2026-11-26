На заседании министр экономического развития Башкортостана Рустам Муратов представил прогноз социально-экономического развития региона на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов.

Согласно прогнозу, в среднесрочной перспективе темпы роста экономики будут превышать 3% в год. Валовый региональный продукт в 2027 году должен увеличиться на 2,5%, в 2028 – на 3,4%, а в 2029 – на 3,9%.

Как отметил министр, задача по достижению объема региональной экономики в четыре трлн рублей к 2030 году, поставленная Радием Хабировым, будет выполнена.

Сельское хозяйство, согласно прогнозу, будет демонстрировать положительную динамику с ростом 1-3,9% ежегодно;

объем инвестиций в экономику – 2,3-4,5%;

зарплаты – 6,8-7,1%;

индекс промышленного производства трехлетнем периоде прогнозируется в диапазоне от 102,5% до 104,4%.