Об этом сообщает ГУ ФССП по РБ. Компания занимающаяся оптовой торговлей строительными материалами, превратила систематические нарушения ПДД в масштабную финансовую проблему.

Сумма задолженности за превышение скорости, проезд на красный и другие нарушения достигла колоссальных 15,3 млн рублей, размер начисленного исполнительского сбора превысил 2,73 млн рублей.

Несмотря на многомиллионный долг и внимание со стороны органа принудительного исполнения, руководство компании оплачивать штрафы не спешило, требования игнорировались.

Тогда в ФССП провели проверку, в ходе которой выяснилось, что в собственности ООО «Катаев Картер» находится автопарк из 25 транспортных средств: основу составляют грузовые автомобили, однако компания владеет тремя авто премиального класса.

Два из них – Maserati Levante и Alfa Romeo – были выявлены, арестованы и изъяты. Теперь их выставят на торги, а деньги направят на погашение многомиллионной задолженности компании по штрафам и исполнительскому сбору.