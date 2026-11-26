Председатель госкомитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов объявил беспилотную опасность в 7:05, в 9:47 все ограничения были сняты.

Глава администрации Туймазинского района Булат Мусин сообщил о том, что атаковали промзону на территории его района.

«Отбита атака БПЛА на Туймазинский район. Обломки беспилотников упали на территории промзоны. Возникло возгорание, все службы на месте. Погибших и пострадавших нет», – написал он в соцсетях.