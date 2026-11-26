По его словам, в рамках подготовки к зиме выполнено техническое обслуживание снегоплавильных пунктов.

В пункте, расположенном в северной части города на улице Трамвайной, очистили насосную станцию и внутренние коммуникации, провели текущий ремонт и заменили уличное освещение. В пункте южной части города на улице Сагита Агиша, который имеет две установки, также очистили внутренние коммуникации, отрегулировали насосы и оборудование.

Использование снегоплавильных пунктов позволяет сокращает время и расходы на транспортировку и утилизацию снега, разгружает коммунальные службы.

Ранее мы писали о том, что в Калининском районе утилизация снега обходится в 242 рубля за один кубический метр. В прошлом зимнем сезоне снегоплавильные пункты Уфы приняли более 300 тыс. кубометров снега.