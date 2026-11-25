Об этом в соцсетях сообщил спикер регионального парламента Андрей Назаров.

Первая категория – курение на остановках, в парках, скверах и на спортивных площадках, где люди отдыхают и занимаются физкультурой.

Сейчас штраф за такое нарушение составляет 500 рублей, за повторное – тысячу рублей. Законопроектом предлагается увеличить его до 500-1000 рублей за первое нарушение и до 1500-2000 рублей за повторное.

Вторая мера касается вандализма. За нанесение надписей и рисунков на стены зданий, остановки и другое имущество сейчас предусмотрен штраф всего 300 рублей. Предлагают повысить его до 500-1000 рублей.

«Сумма взыскания должна соответствовать характеру нарушения. Когда человек портит общественное имущество или игнорирует право окружающих на комфортную среду, ответственность не должна оставаться формальной», – пояснил Андрей Назаров.