Работы ведутся в рамках программы «Уфимское наследие»: 90% финансируется из городского бюджета, 10% – взносы жителей на капитальный ремонт.

Сегодня, 25 ноября, мэрия Уфы сообщила о том, что до конца 2026 года завершат капремонт фасадов пяти МКД: по ул. Ленина, 44/46 и 66, Достоевского, 68, Карла Маркса, 32 и Мустая Карима, 45. Объем софинансирования из городского бюджета составляет 75 млн рублей.

На этих же условиях в 2027 году планируют отремонтировать фасады еще пяти МКД: по ул. Ленина, 72 и 84, Чернышевского, 101 и 101А, Коммунистической, 49. Объем софинансирования из бюджета города – 76 млн рублей.