Сегодня, 25 ноября, состоялось пятое заседание городского Совета шестого созыва. На нем среди прочих вопросов рассматривали инициативу администрации Уфы по введению туристического налога на территории города.
Депутаты идею поддержали. На сегодняшний день туристический налог введен на территории 12 городов-миллионников:
– в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Омске, Перми, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре и Воронеже.
Кроме того, туристический налог введен в одном городском округе и 26 муниципальных районах Башкортостана, в том числе в 19 районах – на территории отдельных поселений.
Сегодня на территории Уфы функционирует более 100 гостиниц. Оценочная сумма дополнительных поступлений в бюджет городского округа от введения туристического налога в 2027 году составит 91,9 млн рублей. Федеральным законодательством определено, что туристический налог отнесен к местным налогам и зачисляется в бюджет города в полном объеме.
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