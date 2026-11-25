Депутаты идею поддержали. На сегодняшний день туристический налог введен на территории 12 городов-миллионников:

– в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Омске, Перми, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре и Воронеже.

Кроме того, туристический налог введен в одном городском округе и 26 муниципальных районах Башкортостана, в том числе в 19 районах – на территории отдельных поселений.

Сегодня на территории Уфы функционирует более 100 гостиниц. Оценочная сумма дополнительных поступлений в бюджет городского округа от введения туристического налога в 2027 году составит 91,9 млн рублей. Федеральным законодательством определено, что туристический налог отнесен к местным налогам и зачисляется в бюджет города в полном объеме.