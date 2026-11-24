В ходе проверки выяснилось, что эксплуатация и содержание здания торгового центра осуществляются с нарушениями требований пожарной безопасности.

Комиссия выявила более 70 нарушений, опасных для жизни и здоровья людей.

В частности, руководитель организации не организовал работы по техническому обслуживанию внутреннего противопожарного водопровода; здание не оборудовано аварийным освещением; система пожарной сигнализации в торговом здания находится в неисправном состоянии и так далее.

Суд вынес решение о приостановлении деятельности торгового центра «Дуслык», а также запрете эксплуатации здания до устранения нарушений требований федерального законодательства о пожарной безопасности. Судебные приставы Иглинского района уже опечатали здание и все торговые помещения центра.