Как сообщает пресс-служба прокуратуры, оперуполномоченные отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Уфе незаконно изъяли у индивидуального предпринимателя, занимавшегося продажей сотовых телефонов, 25 смартфонов под видом «проверочной закупки».

За возврат товара они потребовали ежемесячно передавать им взятку в размере 15 тыс. рублей.

Ранее приговором суда они признаны виновными в совершении преступления по части пятой статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с осужденных в доход государства более 300 тыс. рублей, полученных в результате совершения преступления. Суд удовлетворил требования прокурора.