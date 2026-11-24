В администрации Уфы сообщили о том, что еще два перевозчика объявили о повышении стоимости проезда на своих городских маршрутах.
С пятого декабря 2026 года повышение стоимости проезда запланировали перевозчики ООО «Арбат+» и ИП Миназов К.З.
С этой даты стоимость за наличный, безналичный расчет и по карте «Алга» составит:
№221 «Микрорайон Шакша – Колхозный рынок» – 55 рублей;
№225 «Шакша-2 – ДК УМПО – ТРЦ “Планета”» – 55 рублей;
№291:
- Шакша – Уфа, Федоровка, Карпово, Жилино – 100 рублей;
- Базилевка – Уфа – 100 рублей;
- Шакша – Елкибаево – 90 рублей;
- Шакша – Сады «Базилевка», Базилевка – Жилино; Базилевка – Карпово; Сады «Агидель» – Уфа – 80 рублей;
- Базилевка – Федоровка – 70 рублей;
- Федоровка – Карпово – 60 рублей;
- по городу и по Шакше – 50 рублей;
№208 «Уфимский ДОК – ТЭЦ-1» – 45 рублей.
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