фестиваль пройдет с 26 по 28 ноября в выставочном комплексе «Уфа Экспо» (ул. Менделеева, 158).

В течение трех дней гости смогут наблюдать за процессом приготовления блюд от шеф-поваров международного уровня, изучать передовые методики и общаться с признанными экспертами.

26 ноября:

на главной сцене пройдут кондитерский мастер-класс от вице-президента Международной академии кулинарного творчества Елены Родиной (14:30-15:30) и мастер-класс «Щи да каша – сила наша: русская кухня в новой подаче» от шеф-повара Юрия Тарасова (16:00-17:00).

27 ноября:

мастер-класс «Молоко. Мед. Зерно. Золото Башкортостана» от шеф-кондитера Галины Лобановой (10:00-11:00), выступление вице-президента Национальной ассоциации шеф-поваров Сербии Зорана Вельковича (14:30-15:30) и мастер-класс бренд-шефа Марины Наумовой (16:00-17:00).

Зоран Велькович – судья Всемирной ассоциации шеф-поваров (WACS).

Марина Наумова (Шеф-Маруся) – обладательница награды Wheretoeat International «Женщина шеф-повар года» 2026.

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