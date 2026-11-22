По прогнозу текущему Гидрометцентра России, солнце в обозримом будущем Уфу будет обходить стороной. Аномально теплые по меркам ноября деньки сменятся похолоданием и снегопадами к концу недели.

Понедельник, 23 ноября: до +4°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на вторник – 0°, временами небольшой дождь со снегом.

Вторник, 24 ноября: до +2°, облачно, без осадков, в ночь на среду – 0°, небольшой дождь со снегом.

Среда, 25 ноября: до +5°, облачно, небольшой дождь, в ночь на четверг – -2°, небольшой кратковременный снег.

Четверг, 26 ноября: до -1°, облачно, небольшой дождь со снегом, в ночь на пятницу – -4°, небольшой снег.

Пятница, 27 ноября: до -3°, облачно, временами небольшой снег, в ночь на субботу – -6°, временами небольшой снег.