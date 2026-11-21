Как сообщает Башгидромет, ближайшие дни в республике будут аномально теплыми.

Среднесуточная температура воздуха будет превышать норму на 6-8°. Такие значения больше характерны для конца октября, а не для двадцатых чисел ноября.

Преобладающая температура ночью – +2°, -3°, днем – +1°, +6°.

При этом солнца не будет, местами пройдут дожди, по востоку региона – со снегом и гололедом.

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, сегодня и завтра, 21 и 22 ноября, в Уфе будет до +6° днем, облачно, небольшие дожди. Дальше дневная температура пойдет на понижение и к концу следующей недели опустится ниже нуля.