Об этом сегодня, 20 ноября, сообщило агентство «Башинформ» со ссылкой на военного комиссара республики Михаила Блажевича.

«Граждане, подлежащие призыву, вправе поступить на службу в войска беспилотных систем по специальному годовому контракту, получить полагающиеся им выплаты и льготы и это засчитывается как служба по призыву», – цитирует агентство Блажевича.

Согласно условиям контракта, служба в войсках БПС идет вдали от линии боевого соприкосновения и без перевода в другие виды войск. Перед отправкой все проходят специальное обучение.

Военный комиссар сообщил, что при отборе в войска приоритет отдается геймерам, а также кандидатам с опытом в IT, электронике, радиотехнике и авиамоделизме.